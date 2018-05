Piet Vanthemsche volgt Dominique Coucke op als voorzitter CD&V Lennik

Dominique Coucke, de voorzitter van CD&V Lennik stapt op na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Hij wordt opgevolgd door voormalig voorzitter van de Boerenbond, Piet Vanthemsche. Zelf schreeuwt Coucke zijn onschuld uit. Coucke werkt ook als gemeentesecretaris in Kampenhout.

Tegen Dominique Coucke loopt momenteel een opsporingsonderzoek naar mogelijke feiten van belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Meer commentaar wil het parkt in dit stadium van het onderzoek niet kwijt.

Coucke is gemeentesecretaris in Kampenhout. Daar werd hij onlangs in dienstvrijstelling gezet, wat betekent dat hij niet geschorst wordt en gemeentesecretaris blijft maar in afwachting van het onderzoek thuis moet blijven.

Coucke zelf zegt dat de klachten uit de lucht gegrepen zijn en dat het onderzoek zijn gelijk zal aantonen. In Lennik heeft Coucke intussen zelf zijn ontslang gegeven als voorzitter van de lokale CD&V-afdeling. Coucke is opgevolgd door Lennikenaar en voormalig voorzitter van de Boerenbond, Piet Vanthemsche.