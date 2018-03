PIVO Asse kent absoluut topjaar

In het PIVO kunnen politie, brandweer, medewerkers van diensten dringende geneeskundige hulpverlening en van lokale en regionale besturen opleidingen volgen. “Vorig jaar realiseerden we 467.288 opleidingsuren. Dat is het hoogste aantal uren dat we ooit gerealiseerd hebben. We hadden 95.445 opleidingsuren meer dan het jaar daarvoor en het eindresultaat oversteeg onze verwachtingen met 26%. Deze stijging is vooral het gevolg van een verhoogde instroom bij politie omdat er meer inspecteurs aangeworven worden. Een andere oorzaak is de verlenging van de duur van de opleidingen bij de brandweerschool’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO.