PIVO opent hoogtechnologisch expertisecentrum

Op de PIVO-site in Asse is vanmiddag het hoogtechnologisch expertisecentrum voor rijopleidingen officieel geopend. Toekomstige beroepschauffeurs en hulp- en controlediensten zullen er opgeleid worden.

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) opende vandaag de deuren van het nieuwe expertisecentrum voor rijopleidingen. Genodigden konden een blik werpen op het manoeuve-terrein en in de leslokalen. Ook waren er demonstraties in de vier vrachtwagensimulatoren. “De simulatoren die de VDAB hier plaatst, zijn state of the art,” zegt gedeputeerde voor het PIVO Tom Dehaene, “ze beschikken echt over de laatste technologieën.” De simulatoren schetsen gevaarlijke situaties op de weg. Zo kunnen chauffeurs gevaren leren inschatten en aanvoelen.

Samenwerking

PIVO en VDAB werken samen aan meer verkeersveiligheidsopleidingen. Op de arbeidsmarkt is er dan ook veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs. “Als VDAB moeten we er voor zorgen dat we de transportfirma’s kunnen voorzien van nieuwe krachten. Daarom investeren wij in deze opleidingen,” licht Fons Leroy van VDAB toe. “We zorgen er voor dat vrachtwagenchauffeurs hier beroepsbekwaamheid krijgen, maar hebben ook aandacht voor verkeersveiligheid.”

Niet alleen toekomstige chauffeurs zullen worden opgeleid in het expertisecentrum. Ook cursisten van de Vlaams-Brabantse politie-, brandweer-, en Dringende Geneeskundige Hulpschool kunnen er terecht.