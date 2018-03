Plannen voor woontoren van 8 verdiepingen beroeren Oxdonk

De plannen van Vlabinvest om in Oxdonk (Kapelle-op-den-Bos) 48 sociale woningen en een woontoren van 8 verdiepingen te bouwen, doen de gemoederen in het kleine dorpje hoog oplaaien. Oppositiepartij N-VA is fel tegen de plannen gekant, CD&V zegt dat er nog niets is beslist.

Tijdens de jongste gemeenteraad lichtte schepen Jos Thomas (CD&V) het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Oxdonk toe, dat voorziet in de bouw van 48 sociale woongelegenheden.

Volgens de oppositie zijn de plannen veel te grootschalig. N-VA-voorzitter Hendrik De Vleeschouwer: "Groot was onze verbazing toen we het verslag van het directiecomité van Vlabinvest onder ogen kregen. Op uitdrukkelijke vraag van de huidige meerderheid CD&V en Sp.a wordt een woontoren van 8 verdiepingen voorzien. Nochtans maakte de bevolking eerder tijdens een infosessie op het gemeentehuis massaal bezwaar tegen de inmiddels opgedoekte plannen voor de bouw van een 5 verdiepingen hoog wooncomplex langsheen de vaart. De meerderheid blijft echter potdoof voor de verzuchtingen van de inwoners van Oxdonk. In plaats van een woontoren van 5, zou er nu zelfs eentje van 8 hoog komen."

CD&V laat weten dat in het dossier nog geen beslissing is genomen. Schepen Jos Thomas (CD&V): "Het studiebureau zal opnieuw een voorstel uitwerken dat nadien aan de inwoners zal worden voorgesteld. Tot zolang valt er geen enkele beslissing. Elke inwoner zal de kans krijgen zijn mening te geven."

CD&V wijst er verder op dat elke gemeente van overheidswege een aantal sociale woningen moet realiseren tegen 2020-2025. Voor Kapelle-op-den-Bos zijn dat 64 sociale woningen, waarvan er 23 zijn gerealiseerd. 16 van de nog verplicht op te richten sociale woongelegenheden zullen gerealiseerd worden door Providentia in de Veremanslaan in Ramsdonk. De overige moeten via het RUP Oxdonk kunnen worden gerealiseerd.