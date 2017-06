Plantentuin bestuift reuzenaronskelk met succes

In april jongsleden kon de Plantentuin van Meise al uitpakken met een wereldprimeur: 2 van de 12 reuzenaronskelken in het Plantenpaleis stonden tegelijk in bloei. Omdat de bloemen van deze uitzonderlijke plant zich op dezelfde dag vormen, was geen bestuiving mogelijk met het stuifmeel van de ene op de andere bloem. Gelukkig bood de Universiteit Gent diepgevroren stuifmeel aan.

"We hebben één van de twee planten bestoven en nu we enkele weken later zijn, weten we zeker dat hetgelukt is”, aldus woordvoerster Manon Van Hoye van de Plantentuin. “De plant vormt rode besjes en die worden later zaadjes. Daarmee kunnen we in de Plantentuin van Meise nu verder de soort in stand houden. De plant is met uitsterven bedreigd in Sumatra en één van onze belangrijkste taken is om deze plant te bewaren." Ondanks z'n vieze geur van rotte vis en stinkende kaas die hij tijdens de eerste dagen van de bloei verspreidt, is de reuzenaronskelk een echte publiekstrekker. In de Plantentuin stond intussen al 7 keer een reuzenaronskelk in bloei. De plant bloeit maar enkele dagen en daarna sterft de bloem af en het is 3 tot 8 jaar wachten voordat dezelfde plant bloeit. Dat er in april twee tegelijk in bloei stonden, was een wereldprimeur.