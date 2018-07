De plantentuin van Meise stond dit en vorig weekend helemaal in het teken van de Zomer Floridylle. Dat staat telkens borg voor een hele reeks boeiende activiteiten.

Plantentuin Meise helemaal in teken van Floridylle

Waar kan je de seizoenen in al hun pracht beter zien veranderen dan in de Plantentuin van Meise? Daarom beginnen ze daar elk nieuw jaargetijde met een groot feest onder de naam Floridylle. Elke Floridylle staat garant voor een hele reeks activiteiten om volop het nieuwe seizoen te kunnen beleven. De planten die op dit moment bloeien, staan extra in de kijker en gasten worden langs de mooiste plekjes van de Plantentuin geleid.

In de Oranjerie was het vandaag lekker relaxen met een drankje en zeker de jonge kinderen konden hun creativiteit de vrije loop laten tijdens één van de vele workshops. Geleide wandelingen langs de prachtige collectie terrasplanten was ook mogelijk. En wie wilde, kon tijdens een andere leerrijke wandeling eetbare (on)kruiden leren herkennen.