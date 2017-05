Plantentuin Meise lokte een record aantal bezoekers in 2016

De Plantentuin in Meise lokte vorig jaar een record aantal bezoekers. 131.995 om precies te zijn. Dat is bijna een verdubbeling op 5 jaar tijd.

Eind 2012 werd de Plantentuin overgeheveld van het federale niveau naar het Vlaamse niveau. Dat was zo afgesproken in de staatshervorming van 2000, beter bekend als het Lambertmontakkoord. En die overdracht deed letterlijk een nieuwe wind waaien door de Plantentuin.

Er werd een investeringsplan uitgewerkt voor de infrastructuur en ook het programma- en animatieaanbod werd gevoelig uitgebreid. Zo wordt bijvoorbeeld bij de start van elk seizoen een Floridylle georganiseerd. Een happening waarbij aan de hand van activiteiten en planten het nieuwe seizoen op een aparte manier kan beleefd worden.

Met succes want de Plantentuin lokte vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis meer dan 130.000 bezoekers. Dat zijn er bijna 45.000 meer in vergelijking met 2012. Die cijfers heeft bevoegd minister Muyters (N-VA) bekend gemaakt op vraag van volksvertegenwoordiger Lieve Maes (N-VA) uit Zaventem.

De restauratiewerken zijn echter nog niet voltooid. Zo wordt dit jaar de tuinmuur van de oranjerie hersteld, het Plantenpaleis wordt gerenoveerd alsook het rioleringssysteem. Voorts zal er een belevingstuin en een rozentuin aangelegd worden. En een van de dienstgebouwen zal getransformeerd worden tot een houtmuseum.

Ook de digitalisering van de collectie loopt sneller dan gepland. In het huidige tempo zullen er 1,2 miljoen specimen kunnen gescand worden in plaats van de voorziene 800 000. Begin dit jaar kwamen al delegaties van de Royal Botanic Gardens en het Natural History Museum in Londen het project bestuderen.

Om meer bezoekers te lokken werd er vorig jaar ook een toeristisch businessplan ontwikkeld. De Plantentuin krijgt hiervoor een subsidie van ongeveer 2,9 miljoen euro van Toerisme Vlaanderen. Dat plan moet ervoor zorgen dat de Plantentuin zich kan ontwikkelen tot een uitzonderlijke botanische tuin met een internationale uitstraling. In het plan wordt gemikt op 250.000 bezoekers tegen 2024.