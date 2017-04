Plantentuin Meise tracht reuzenaronskelk te bevruchten met Gents stuifmeel

"We zullen pas over enkele weken weten of de bestuiving effectief gelukt is. Optimaal had dat gisteren moeten gebeuren. Nu is het te hopen dat de vrouwelijke bloemetjes op het ogenblik van de bevruchting nog niet te fel verwelkt waren", aldus Koen Es van de Plantentuin van Meise. Bij een succesvolle bestuiving krijgt de Plantentuin mogelijk de beschikking over tientallen zaadjes waarmee nieuwe planten kunnen worden gekweekt. Het nadeel is wel dat in dat geval de knol verloren gaat. Om die reden werd slechts één van de twee reuzenaronskelken bevrucht.

De reuzenaronskelk is een zeldzame plant afkomstig uit de tropische regenwouden van Sumatra. De Plantentuin van Meise beschikt sinds enkele jaren over een aantal planten. Tot nog toe kwamen er al 7 tot bloei. Typisch aan deze bloei is dat er zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem ontwikkelt en hierbij een wansmakelijke geur verspreidt. Het spektakel is steevast een grote publiekstrekker. Maandag daagden al zo'n 400 bezoekers op, dinsdag op de middag reeds meer dan 2.000. Omwille van dit uitzonderlijk gebeuren is de Plantuin dinsdag open tot 22 uur.