Plantentuin ontsluit 200 jaar oude collectie

Vlaams minister Philippe Muyters trekt 1,5 miljoen euro uit voor de verdere digitale ontsluiting van de collecties van de Plantentuin Meise. Het gaat vooral om de Braziliëcollectie, dat is de herbariumcollectie die in de 19de eeuw werd bijeengebracht door botanicus von Martius, één van de belangrijkste referentiecollecties ter wereld.

Tussen 2015 en 2017 voerde de Plantentuin van Meise op een succesvolle manier de digitale ontsluiting van haar erfgoedcollecties door. Ze deed dat met de steun van de Vlaamse overheid. Daarbij werden reeds 1,2 miljoen objecten gedigitaliseerd.

Nu worden nog eens 1,5 miljoen objecten ontsloten. Hierdoor zal de Plantentuin in 3 jaar tijd de hele collectie herbariumvellen, waaronder de wetenschappelijk zeer waardevolle collecties van Martius Van Heurck, in beelden omzetten. "Door de uitgebreide botanische collectie te digitaliseren, wordt deze een stuk toegankelijker voor wetenschappers van over de hele wereld", aldus minister Muyters.

Sinds maart 2018 maakt de Plantentuin alle gedigitaliseerde beelden van het herbarium beschikbaar via het virtuele herbarium, www.botanicalcollections.be. Daarmee breidde de Plantentuin de internationale zichtbaarheid van de Plantentuin sterk uit en vergrootte ook enorm de consulteerbaarheid van de collecties.

De Plantentuin beheert een grote natuurhistorische botanische collectie, in totaal circa 4 miljoen objecten en is daarmee één van de belangrijkste instituten wereldwijd.