Poetry Slam-festival in Ternatse bib

Komende donderdag is het opnieuw Gedichtendag en dat zullen ze in Ternat zeker geweten hebben. In de bibliotheek vindt een Poetry Slam-festival plaats: Slamtry 2018. De bib kan op de creatieve hulp rekenen van de zesdejaars van het Sint-Jozefinstituut.

Januari is poëziemaand in Ternat. Een aantal zesdejaars van het Sint-Jozefinstituut brengen deze weken poëzie letterlijk op de straat in de gemeente. Op 25 januari volgt het hoogtepunt van het cultuurproject. Die dag is het namelijk Gedichtendag en die krijgt een bijzondere invulling in de bib van Ternat met een heus Poetry Slam-festival. “Traditiegetrouw staat de laatste donderdag van de maand januari in het teken van poëzie en ook dit jaar blazen de leerlingen van Sint-Jozef deze gewoonte nieuw hip leven in”, vertelt Hilke Arijs van de Ternatse bib. “De dag begint met een workshop gegeven door Philip Meersman, voorzitter van het Brussels Poetry Fest. Een internationale klepper én slammer van formaat. De 3 beste deelnemers mogen meedoen aan het free podium tijdens het voorprogramma van het avondluik. Later op de avond zal Philip Meersman zelf optreden en ook Giovanni Baudonck, nummer twee van het Belgisch kampioenschap Poetry Slam tekent present. De avond wordt ingekleed door de leerlingen van Sint-Jozef.” Meer info vind je op de website van de bib van Ternat: www.bibternat.be.