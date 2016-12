Poging tot doodslag in Vilvoords café

Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde gaat het om een uit de hand gelopen ruzie in een café in het centrum van Vilvoorde tussen een cafébaas en een klant. Hierbij zou de ene de andere zwaar toegetakeld hebben. Het slachtoffer verblijft nog steeds in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. Bonte weet niet wie van beiden slachtoffer is. "De feiten speelden zich af in een café in de binnenstad met een onbesproken reputatie", aldus nog de burgemeester. (foto archief RINGtv)