Politici uit Rand getuigen over grimmige sfeer in Catalonië

Het ‘bindend referendum’ over de onafhankelijkheid van Catalonië is erg omstreden. Volgens het Spaanse Grondwettelijk Hof is het referendum illegaal. De Spaanse regering gaf de politie het bevel om de stemlokalen te verzegelen en dat leidde uiteraard tot protest bij de Catalanen. Toch zijn de meeste stembureaus vanmorgen opengegaan en gaan de Catalanen stemmen. Ook een aantal Vlaamse politici onder wie Lieve Maes uit Zaventem, Mark Demesmaeker uit Halle, Bart Laeremans uit Grimbergen en Overijsenaar Joris Kelchtermans zijn naar Spanje afgezakt. Zij fungeren er als internationaal waarnemer. “Je stem uitbrengen is niet evident”, stelt Lieve Maes vast. “Onder meer in Barcelona zijn er heel wat problemen met de softwaresystemen. We doen als waarnemer een ronde van een aantal stembureaus om toe te zien op de stembusgang.” Op een aantal plaatsen in Catalonië verloopt die stembusgang alvast erg grimmig. In de hoofdstad Barcelona vuurde de oproerpolitie vanmorgen rubberkogels af op betogers. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Ook in andere stembureaus gebruikt de politie geweld, zoals Overijsenaar Joris Kelchtermans kon vaststellen:

Spaanse politie schiet met rubber kogels op mensen die hun stem willen uitbrengen. Verschillende gewonden #CatalanReferendum2017 pic.twitter.com/FMi0h9jprV — Mark Demesmaeker (@markdemesmaeker) October 1, 2017