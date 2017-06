Politie AMOW ontkent racistisch geweld tegen 16-jarige Assenaar

De politie van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) ontkent enkele agenten hun boekje te buiten zijn gegaan tijdens een interventie tegen een 16-jarige jongen uit Asse. Vrijdag verzette de tiener zich heftig tijdens een identiteitscontrole na een vechtpartij in het VKO in Opwijk.

Volgens een reportage op de Congolese internetzender GLTV1 werd de jongeman racistisch behandeld na een vechtpartij vrijdagmiddag op het VKO in Opwijk. Een van de aanwezigen weigerde zijn identiteitskaart te tonen aan de agenten omdat hij naar eigen zeggen niets met het incident te maken had. Er ontstond vervolgens een schermutseling waarbij de 16-jarige jongeman uit Asse naar eigen zeggen ook verwondingen opliep. Ook werd er in de reportage, die intussen geblokkeerd werd, fel uitgehaald naar het personeel van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Asse omdat het personeel de tiener naar verluidt vier uur lieten wachten.

De politie van de zone AMOW noemt de berichtgeving op GLTV 1 niet echt genuanceerd. “Enkele heethoofden verleenden hun medewerking aan het onderzoek maar één tiener dus niet. Hij weigerde ook manifest zijn identiteitsgegevens vrij te geven en werd ook verbaal agressiever. Toen ze hem naar het politievoertuig wilde brengen, verzette hij zich hevig. De agenten hadden dan ook geen andere keuze dan hem te boeien en af te voeren naar het commissariaat”, nuanceert persofficier Fred Scrayen. Onderzoek maakte vervolgens duidelijk dat hij geen leerling was van de school. “Maar hij werd in geen geval opgesloten. Er werd hem ook een medische consultatie aangeboden wat hij echter weigerde. Zijn moeder werd erbij gehaald en geïnformeerd over de omstandigheden van het incident”, aldus nog Scrayen.

Van de arrestatie werden ook uitgebreid beelden genomen door enkele omstaanders die vervolgens geduid werden door de Congolese internetzender GLTV 1. De reporter had het over pure racistische intimidatie van de agenten van de zone AMOW. Maar volgens de persofficier was de reportage fel gekleurd en had de betrokken journalist enkel de bedoeling om twee gemeenschappen tegen elkaar op te zetten.

Dinsdag is er alvast een overleg gepland tussen de moeder van de tiener en de dienst intern toezicht. De zone AMOW benadrukt dat indien de jongeman gewoon zijn medewerking had verleend aan de identiteitscontrole, er ook geen geweld zou gebruikt zijn. Ook betreurt de politiezone het feit dat de nieuwsverspreiding niet altijd op een deontologische manier gebeurde.

Waarom de reportage geblokkeerd werd op GLTV 1 is niet meteen duidelijk. De betrokken journaliste steekt haar ongenoegen in ieder geval niet onder stoelen of banken op Facebook.