Politie AMOW zal snelheidsboetes in Lovegemblokstraat corrigeren

De politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) bevestigt dat er een probleem is met de snelheidscontrole in de Lovegemblokstraat in Merchtem eerder deze week. De politie flitste 62 van de 64 bestuurders in de zone 30, maar het verkeersbord om die zone aan te kondigen stond niet op zijn plaats.

In de Lovegemblokstraat in Merchtem geldt in beide richtingen een snelheidsbeperking tot 30 km per uur. Maar onze cameraploeg kon gisteren zelf vaststellen dat het verkeersbord in één van beide richtingen ontbrak. Volgens de signalisatie mocht je er 50 km per uur rijden.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of het om kwaad opzet gaat. De gemeentelijke werklieden hebben het verkeersbord ondertussen teruggeplaatst. De verkeersdienst zal de problematische snelheidscontrole extra onder de loep nemen en de pv's corrigeren.