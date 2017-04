Politie arresteert ‘Most Wanted’-crimineel in Sint-Genesius-Rode

Het Fugitive Actice Search Team van de federale politie kon maandag Rafal B. in de boeien slaan in Sint-Genesius-Rode. De man was veroordeeld wegens mensenhandel, lid van een criminele organisatie en drugshandel. Later deze week werd ook een gezochte crimineel van de ‘Most Wanted’-lijst gearresteerd in Evere, en nog een andere in Elsene.