Politie controleert fietslichten aan station Liedekerke

De politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal Liedekerke) hield vanochtend een fietscontrole aan het station van Liedekerke. Die vond plaats voor zonsopgang want het was de bedoeling de fietsverlichtingen te controleren.

De actie maakte deel uit van de campagne 'Fietslicht aan en gaan' waarmee de provincie Vlaams-Brabant de zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar wil verhogen. Met de fiets tot aan het station of aan tot de schoolpoort: op donkere winterdagen blijft het een risicovolle rit.

"We zien dat het aantal ongevallen met fietsers daalt maar vorig jaar was er nog altijd één dode, een kleine twintig zwaargewonden en meer dan driehonderd lichtgewonden en dat is nog altijd veel te veel vandaar dat we blijven inzetten op het sensibiliseren bij de fietsers om die verlichting toch in orde te brengen zodanig dat ze zichtbaar zijn en zo hopen we de cijfers van het aantal ongevallen naar beneden te halen. Dat lukt maar het kan nog altijd beter", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene.

Het resultaat vandaag was positief. Tussen kwart na zeven en kwart na acht deze ochtend werden ruim honderd fietsers gecontroleerd, van een zevental bleek de verlichting niet of niet helemaal in orde te zijn.

Meer hierover vanavond in ons nieuws op RINGtv.