Politie Dilbeek probeert daders vrachtwagenovervallen te betrappen

Bij een politieactie in de nacht van woensdag op donderdag, pakte de politiezone Dilbeek twee mensen op, die verdacht worden van diefstal met geweld of bedreiging. Sinds begin deze maand zijn op de autosnelwegparkings in Groot-Bijgaarden en Ruisbroek verschillende chauffeurs het slachtoffer geworden van een overval met bedreiging.

De politieactie kwam er om bij eventuele feiten van overvallen op vrachtwagenchauffeurs snel ter plaatse te zijn. De politie patrouilleerde dan ook in de omgeving van de snelwegparkings in Groot-Bijgaarden en Ruisbroek. Daar zijn sinds begin deze maand verschillende meldingen van vrachtwagenchauffeurs die door meerdere daders met een mes zijn bedreigd.

Betrapt met buit

Bij de actie van twee dagen geleden zijn twee personen opgepakt. Het gaat om een minderjarige van 17 en een man van 28. Een derde man kon ontkomen. De politie zag hoe ze naar de parking liepen en voelden aan de deur van een geparkeerde vrachtwagen. Toen ze betrapt werden, lieten ze in hun vlucht zakken achter waarin onder meer gps-toestellen parfumflessen gevonden werden. De politie vermoedt dat die afkomstig zijn van diefstallen.

Een half uur eerder werd een vrachtwagenchauffeur op de parking door drie personen overvallen. Zijn smartphone werd ontvreemd en hij raakte licht gewond door een mes waarmee hij werd bedreigd. Er zijn aanwijzingen dat het om dezelfde verdachten zou gaan.

Het parket verdenkt de mannen van diefstal met geweld of bedreiging, poging tot diefstal met geweld of bedreiging, lidmaatschap van een vereniging van misdadigers en illegaal verblijf in het land. De minderjarige verdachte is voorgeleid voor de jeugdrechter. Die plaatste de jongere in een gesloten instelling. De meerderjarige verdachte is onder aanhoudingsbevel geplaatst.