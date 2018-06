Politie Dilbeek zet extra patrouilles in

Om hoeveel diefstallen het precies gaat, is nog onbekend. Feit is dat in de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebroken in minstens 4 wagens in de buurt van de Rondenbos. Het gaat om 2 wagens in de Libelstraat en 2 wagens in de Lindendreef. Het betreft 3 BMW's en 1 Audi.

Telkens werden onderdelen uit het dasbord gestolen. Het ging om een airbag, parkeersensoren en een console om de lichten te bedienen. Naast extra patrouilles vraagt de politie van Dilbeek inwoners extra waakzaam te zijn en indien nodig het nummer 101 te bellen.