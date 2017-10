Politie Dilbeek zet opnieuw trouwstoet aan de kant

Volgens ooggetuigen reed de stoet zaterdagnamiddag zeer roekeloos over de N8 in de richting van Roosdaal. Er werd gezwalpt over de weg, verschillende personen hingen uit de wagens en zwaaiden met vlaggen, en er werd in het midden van de weg halt gehouden om op straat te dansen.



De lokale politie van Dilbeek greep in en onderschepte de stoet. Veel commentaar kan er echter niet gegeven worden. "Het klopt dat we de voertuigen aan kant gezet hebben", klinkt het kort. "De nodige pv's werden opgemaakt."



Escorte



Het is lang de eerste keer niet dat dergelijke problemen zich voordoen in Dilbeek en omgeving. In mei kwam de politie van Dilbeek nog in het nieuws nadat een dergelijke trouwstoet 'geëscorteerd' werd. Dat gebeurde nadat er daags voordien enkele inspecteurs gewond raakten toen ook al een stoet aan de kant werd gezet.