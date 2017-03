Politie doet beroep op spotters voor veiligheid luchthaven

Het luchthavengebied in Zaventem is zo’n 1.245 hectare groot. Voor de veiligheidsdiensten is het geen sinecure om dat grote gebied in de gaten te houden. Daarom wil de luchtvaartpolitie ook een beroep doen op de vliegtuigspotters die dagelijks verzamelen langs de terreinen van de luchthaven. De voorbije weken werden ze alvast aangeklampt en werd hen het project Information Network Airport (INA) voorgesteld. De bedoeling is dat iedereen die deel uitmaakt van het netwerk en verdachte zaken, personen of voertuigen opmerkt, dit tijdig meldt aan de politie. Een INA kan je dus vergelijken met een grootschalig buurtinformatienetwerk waarbij op termijn de volledige luchthavengemeenschap betrokken zal worden.