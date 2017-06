Politie en scholen Zennevallei werken samen aan veiligheid

In het scholenprotocol gaat veel aandacht naar het creëren of instandhouden van een verkeersveilige schoolomgeving. Maar de ondertekenaars van het scholenprotocol verbinden zich er ook toe informatie en ervaringen te delen over gevallen van kindermishandeling, verontrustend opvoedingssituaties, drugproplemen en vandalisme. Een ander belangrijk aandachtspunt is de aanpak van spijbelgedrag, ook al omdat spijbelen in sommige gevallen een symptoom kan zijn van ontkiemend radicalisme.

"Vanuit de lokale de lokale politie willen we eigenlijk alle signalen die kunnen wijzen op radicalisme mee helpen omschrijven zodat scholen het makkelijker kunnen herkennen. En door onze goede contacten met de scholen willen we dat leerkrachten sneller bereid zijn om contact met ons op te nemen en dat te bespreken", vertelt Anneleen Adang, woordvoerster van de politiezone Zennevallei.