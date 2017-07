Politie Grimbergen houdt amokoefening

De lokale politie van Grimbergen hield vandaag een zogenaamde amokoefening in het Koninklijk Atheneum van Grimbergen. Bedoeling is om efficiënt tussenbeide te kunnen komen bij een gewapend incident in een school of een ander openbaar gebouw.

De amokoefening wordt één keer per jaar gehouden als onderdeel van de opleiding 'geweldbeheersing'. Volgens hoofdcommissaris Jurgen Braeckman van de Grimbergse politie is de oefening nodig om adekwaat te kunnen optreden als er een verdachte is binnengedrongen in een school of een ander openbaar gebouw. "Zeker wanneer die persoon in het bezit is van een wapen en slachtoffers maakt of dreigt te maken."

Het gaat wel degelijk om een actie van de lokale politie, niet om een speciale interventie-eenheid of één of ander elitekorps. "Als lokale politie kunnen wij het ons niet veroorloven om te wachten op onze collega's als er snel moet worden opgetreden", aldus Jurgen Braeckman. "Als er mensen in gevaar zijn, hebben wij geen seconde te verliezen."