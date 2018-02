In Halle voert de politie vanaf volgende week flitscontroles uit in het centrum. Sinds de invoering van de zone 30 waren er al heel wat preventieve sensibiliseringscampagnes, maar vanaf maandag gaat de politie over tot het beboeten van wie zich niet aan de maximumsnelheid houdt.

Politie Halle gaat over tot flitscontroles in zone 30

De nieuwe verkeersinrichting in Halle vroeg de nodige aanpassingstijd, zowel voor de inwoners als voor het voorbijgaand verkeer. Straten werden heringericht, sommige straten werden eenrichtingsverkeer en parkeerregels werden gewijzigd.

Een groot onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan was het invoeren van een zone 30 in de Sint-Rochuswijk. In het centrum van Halle geldt al langer een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Om de automobilisten te sensibiliseren waren er totnogtoe alleen preventie acties. Zo werden er smiley-borden geplaatst en werden er snelheidsmetingen zonder bekeuring uitgevoerd.

Vanaf maandag komt daar verandering in en zullen er geregeld repressieve flitscontroles worden uitgevoerd.