Politie klist autodief op Ninoofsesteenweg in Dilbeek

De politie werd vanochtend rond 6u30 gecontacteerd voor de diefstal van een voertuig in Dilbeek. "Het slachtoffer had de motor van de wagen laten draaien om snel binnen iets te gaan halen," aldus Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "In die tijd is iemand met het voertuig weggereden. De wagen kon bijna onmiddellijk op de Ninoofsesteenweg in

Dilbeek worden tegengehouden. Aan het stuur zat een 30-jarige man, gekend

voor diefstallen."

Het 'klemrijden' gebeurde op de N8 vlakbij de op- en afritten van de ring richting Brussel. Op de achterbank van het voertuig lag een flatscreen-televisie die niet afkomstig was van de eigenaar van het voertuig. "Vermoedelijk werd de televisie gestolen, verder onderzoek moet dat duidelijk maken," gaat Blondeau verder. "De verdachte wordt in de loop van de voormiddag verhoord door de politie."