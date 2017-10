Politie klist valsmunters in Dilbeek

Zaakvoerder Luc Ceunis van boek- en dagbladhandel Publi-Center langs de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden doet het verhaal. "Kort voor de middag stond er een man in de winkel die een pakje sigaretten wilde kopen. Hij

was zeer ongeduldig en gaf mij een briefje van 50 euro. Mijn scanner van eurobriefjes gaf echter aan dat het om een vals geld ging, toen ik het briefje tegen het licht hield zag ik het ook met het blote oog. Ik zei

tegen de man eerst dat ik verplicht was het briefje bij te houden, maar hij drong heel hard aan. Ik wilde geen scene maken in de winkel en gaf het briefje uiteindelijk terug maar belde van zodra hij buiten was de

politie. Intussen hield ik hem goed in de gaten en zag dat hij naar de overkant van de straat liep, recht de parking van de Aldi op.Ondertussen gaf ik de nodige gegevens, zoals een gedetailleerde beschrijving, door aan de politie."

Tijdens het gesprek met de politie daagde een kompaan van de man op. "Plots zag ik dat ze met twee op de parking stonden", gaat Luc verder. "Ze zagen mij echter bellen, liepen naar hun wagen en vertrokken aan

hoge snelheid richting Ternat. Ik kon gelukkig het automodel en de nummerplaat doorgeven aan de politie."

Luc vernam achteraf dat het duo dankzij een snelle interventie kon klemgereden worden op de Brusselstraat ter hoogte van de elektriciteitscentrale in Sint-Ulriks-Kapelle. "Volgens de politie, die later op de middag in mijn winkel langskwamen om de beelden te bekijken, werd in het voertuig nog vals geld aangetroffen", gaat Luc verder. "De mannen hadden blijkbaar ook al een deel uit hun raam gegooid op de Brusselstraat."

Volgens Luc zou het mogelijks gaan om de man die vorige week nog op Facebook werd gezet door een slager in het centrum van Dilbeek nadat hij ook daar met vals geld betaalde. "Ik ben niet helemaal zeker, maar hij

leek er toch heel hard op", zegt Luc. "De politie zal dit nu verder moeten onderzoeken."