De Politiezone Zennevallei heeft samen met de Civiele Bescherming gisteren een grote cannabisplantage ontmanteld in de Frans Sermonstraat in Lot, bij Beersel. Het gaat om een bijzonder professionele plantage met bijna 1000 planten.

Politie ontmantelt grote cannabisplantage in Lot: twee personen opgepakt

De politie en de Civiele Bescherming waren de hele dag druk in de weer met de klus. De Frans Sermonstraat, een smal zijstraatje van de Laaklinde in Lot, werd daarvoor zelfs volledig afgesloten. De plantage werd ontdekt in een schuur naast een woning. De site, weg van de straatkant, lag er al geruime tijd verloederd bij.

In de schuur werden bijna 1000 planten aangetroffen, zowel jong als volgroeide. Verder is ook 23,5 kilogram geoogste drugs en cash geld in beslag genomen. De totale straatwaarde wordt geschat 1 miljoen euro. Twee verdachten werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket van Halle-Vilvoorde.