Politie Pajottenland vraagt voortaan 150 euro om uw huisdier te vangen

Volgens Gooiks burgemeester Michel Doomst moest de politie vorig jaar zo goed als elke dag uitrukken om een dier te vangen ergens te velde in het Pajottenland, langskomen voor een vals alarm of een dronken man of vrouw naar huis brengen. Gezien de politie vandaag heel wat andere taken heeft uit te voeren, werd beslist om voortaan bij de tweede interventie een bijdrage van 150 euro te vragen. "De eerste keer is de tussenkomst nog gratis, maar bij de tweede keer zal er moeten betaald worden", aldus Michel Doomst.