Politie Pajottenland wil ANPR-netwerk over volledig grondgebied

Vandaag telt de politiezone Pajottenland al verschillende camera’s: de vier ANPR-sites met trajectcontrole in Lennik die ook op zwaar vervoer controleren, een ANPR-site met trajectcontrole in het Hernese gehucht Kokejane en flitscamera’s in onder meer Volleze, Gooik en Leerbeek. Maar als het van de gemeente afhangt, komen er daar de komende jaren nog heel wat camera’s bij.

De politiezone heeft een toekomstvisie uitgeschreven waarbij het de komende vijf jaar twee extra ANPR-sites met trajectcontrole wil in Herne, op de Edingsesteenweg en op de Geraardsbergsesteenweg. De politie wil ook verschillende invalswegen vanuit Henegouwen afdekken met camera’s. Dat geldt onder meer in Herne (vanuit Edingen) en Bever (vanuit Silly). Analyse toont aan dat de woningen rondom de invalswegen inbraakgevoelig zijn en de wegen vaak als vluchtweg gebruikt worden.

Verder komt er op initiatief van de gemeente Gooik trajectcontrole richting het centrum van Oetingen. De politie op haar beurt denkt ook aan camera’s - al dan niet met trajectcontrole - in het centrum van Pepingen, in Galmaarden en tussen het Hogenbergkruispunt Leerbeek en het kruispunt met de Hoevestraat/Strijlandstraat, vlakbij de grens met het Oost-Vlaamse Neigem.

De politie merkt de multifunctionaliteit op van de ANPR-camera’s. In het uitgestrekte Pajottenland is al eerder gebleken dat de beelden een grote hulp zijn om misdrijven op te lossen. Daarnaast dringen de trajectcontroles in Lennik de snelheid er aanzienlijk terug. Bovendien slaat het afschrikeffect aan, want het voorbije jaar ging het aantal woninginbraken drastisch naar beneden.

Intussen investeert de politiezone ook in materiaal om de beelden te verwerken, onder meer een server met een capaciteit voor 50 camera’s.