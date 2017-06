Politie pakt 30 heethoofden op aan station Lot

In Lot (Beersel) heeft de politie zaterdagavond zo’n 30 jongeren opgepakt in de buurt van het station. De heethoofden, afkomstig uit Brussel en Tubeke, hadden er afgesproken om met elkaar op de vuist te gaan. Een van hen raakte ook gewond. Dat meldt de VRT.

Toen de politie rond 16u30 arriveerde sloegen de jongeren op de vlucht. Maar de agenten konden uiteindelijk toch zo’n 30 vechtersbazen oppakken. Ze werden voor verhoor meegenomen naar de commissariaten van onder meer de politiezones Zennevallei, Dilbeek en TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke). De politie heeft ook verschillende voorwerpen in beslag genomen die als wapen kunnen gebruikt worden. Drie jongeren werden gerechtelijk aangehouden voor verder onderzoek. Begin dit jaar was er ook een gelijkaardige vechtpartij in de buurt van het station van Lembeek. (Bekijk ook de reportage: ‘Massale vechtpartij tussen tientallen jongeren in Lembeek’) (foto archief RINGtv)