Politie pakt vier inbrekers op na inbraak in Leeuw

In Halle zijn gisteravond vier mensen opgepakt die verdacht worden van inbraak. In hun auto vond de politie een buit aan juwelen en inbrekersmateriaal. Vermoed wordt dat ze net een inbraak pleegden in Sint-Pieters-Leeuw.

De arrestatie gebeurde gisteravond rond 19 uur. Tijdens een verkeersactie vond de politie in een wagen met vier inzittende een pak juwelen en inbrekersmateriaal. “Het viertal kon geen redelijke uitleg geven voor hun aanwezigheid in de zone, noch voor het aantreffen van de voorwerpen in hun voertuig. Het viertal is van Roma-origine en verklaart te verblijven in de omgeving van Charleroi”, vertelt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Twee van de vier inzittenden beweerden minderjarig te zijn. Verder onderzoek wees uit dat dit blijkt te kloppen. De vier verdachten zijn respectievelijk 20, 19, 17 en 14 jaar oud. Het merendeel van de buit bleek afkomstig te zijn van een woninginbraak die werd gepleegd te Sint-Pieters-Leeuw, ongeveer een half uur voor de interceptie van betrokkenen. Er werden nog goederen aangetroffen die niet van deze woninginbraak afkomstig zijn. Verder onderzoek zal mogelijk uitwijzen vanwaar deze goederen dan wel afkomstig zijn. De twee meerderjarige verdachten worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt hun aanhouding. De twee minderjarige verdachten worden vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter. Het parket vraagt de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling.”