Politie rolt autozwendel op

Gisteren viel de federale politie binnen in twaalf woningen in Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en Bergen. Het onderzoek handelde in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig houdt met de export van gestolen voertuigen. Vier personen zijn vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om mannen die wonen in Dilbeek, Wemmel, Merchtem en Sint-Gillis.