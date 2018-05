Politie rolt goed georganiseerde drugsbende op

De politie van Mechelen heeft een goed georganiseerde drugsbende opgerold. De bende had ook een flink deel van de drugsmarkt in onze regio in handen. Dat was onder meer het geval in Ternat, Groot-Bijgaarden, Merchtem en Vilvoorde.

De bende kon worden opgerold na verschillende huiszoekingen die over heel Vlaanderen plaatsvonden. Daarbij werden in totaal 285 pakken cocaïne, maar ook cannabis en hasj in beslag genomen.

In de zaak werden 8 Mechelaars tussen de 20 en 30 jaar aangehouden. De bende was bijzonder goed georganiseerd. Zo maakten de koeriers gebruik van huurauto's en dienden hotels als safehouses. De bende was ook in onze regio actief, onder meer in de gemeenten Ternat, Groot-Bijgaarden, Merchtem en Vilvoorde. Het dealen van drugs in onze regio werd voor een deel gecoördineerd vanuit de gevangenis.

Ruim 100 speurders werkten mee aan de zaak. Het parket heeft het over een "succesverhaal."