Politie start onderzoek naar snelheidsduivel op Ring die filmpjes post op sociale media

Onder het pseudoniem Vsix Mike of V6 TFSI post een snelheidsduivel regelmatig filmpjes en foto’s van zichzelf op social media. Zo is hij op Instagram te zien terwijl hij tijdens een race met een andere wagen tegen 250 km/u over de Brusselse Ring raast. Nadien voert hij nog enkele bruuske manoeuvres op de parking van de Mediamarkt in Sint-Pieters-Leeuw.

Die beelden werden dinsdag opgepikt door verschillende media (Bekijk ook de RINGtv-reportage: ‘Snelheidsduivel filmt zichzelf tegen 250 km/u op de Ring rond Brussel’) De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene analyseert momenteel de beelden en heeft een proces-verbaal opgesteld voor het roekeloze rijdgedrag. Dat laat het parket van Brussel weten. Eenmaal het onderzoek afgerond is zal moeten blijken voor welke inbreuken de chauffeur kan veroordeeld worden. De chauffeur is momenteel nog niet geïdentificeerd. Wie nuttige tips heeft kan die overmaken via info@polbru.be.

Het Laatste Nieuws heeft intussen wel al contact gehad met de man achter het profiel Vsix Mike. Die ontkent echter dat hij ook de man is die achter het stuur zat tijdens de opnames.