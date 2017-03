Politie TARL waarschuwt voor GPS-dieven

De kans is vrij groot dat de diefstallen het werk zijn van een bende die de airbags en de GPS-toestellen later in het buitenland doorverkopen. De politie van de zone TARL geeft daarom volgende tips aan de inwoners.

- Parkeer de wagen bij voorkeur in een afgesloten garage.

- Indien je op verplaatsing bent, parkeer bij voorkeur in een beveiligde parking of op een andere veilige, drukbezochte en goedverlichte plaats.

- Sluit je wagen steeds goed af: niet alleen de portieren maar ook de ramen, eventueel het open dak en het kofferdeksel. Dit is ook belangrijk voor de verzekeringsmaatschappij. Als je de wagen open laat en er wordt iets gestolen zonder sporen van braak, zal jouw verzekeringsmaatschappij dit immers niet beschouwen als een diefstal.

- Neem altijd de boorddocumenten mee, want die zijn (ook zonder de auto) geld waard voor criminelen.

- Verwijder altijd de gps en gps-houder uit de auto en veeg de zuignapafdruk uit.

- Verwijder alle andere waardevolle voorwerpen uit de auto (GSM, laptop, tablet, fototoestel,...).

- Schakel altijd de bluetooth en wifi-functie van je gps, laptop of gsm uit. Op die manier voorkom je dat potentiële dieven het signaal opvangen en achterhalen dat er waardevolle toestellen in jouw wagen verborgen liggen.