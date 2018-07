Politie van Zaventem bevrijdt hond uit wagen

De politie van Zaventem heeft vanochtend een hond bevrijd die opgesloten zat in een voertuig. Het dier had ruim een uur geblaft.

De politie trof iets voor 7 uur de zwaar ademende shi tzu aan. Er stond een raampje van de wagen op een kier, maar binnenin was de temperatuur door het uitzonderlijk warme weer toch al aardig opgelopen.

“Doordat het raampje op een kiertje stond, hebben we de hond kunnen bevrijden zonder schade toe te brengen aan het voertuig. De hond werd meegenomen naar het politiecommissariaat waar het intussen in goede gezondheid werd opgehaald door de eigenaar. Omdat die de waarschuwing van de inspecteurs weglachte, hebben we wel een proces-verbaal opgesteld,” zegt de politie van Zaventem.

De politie roept nogmaals op om geen dieren of kinderen alleen achter te laten in de wagen. "De temperatuur in een afgesloten auto kan zeer snel oplopen, zelfs met een raam op een kier. Het hoeft zelfs niet tropisch warm te zijn om in een mum van tijd 35 à 40 graden te bereiken in de wagen," besluit de politie.