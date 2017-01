Politie wil sluitingsuur in Pajottenland om werkdruk te verlagen

Zeer groot werkingsgebied

Door de verhoogde terreurdreiging is de werkdruk alleen maar toegenomen. Daarom vraagt de politiezone Pajottenland (Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Gooik en Lennik) aan de gemeenten om minder evenementen te organiseren. Ook wil de politiezone de wijkwerking optimaliseren. Wie de wijkagent wil spreken zal in de toekomst wellicht een afspraak moeten maken. “Men onderschat soms de problematiek van het Pajottenland. Het is een uitgebreide zone met zo’n 40.000 inwoners. Dat zijn er evenveel dan in de ons omliggende politiezones maar die 40.000 mensen wonen wel verspreid over een heel groot grondgebied. Bovendien zijn er zeer veel evenementen en dat vraagt doorgaans zeer veel coördinatie en veel tussenkomsten”, aldus Marc Hellinckx, de korpschef van de politiezone Pajottenland.

Sluitingsuur voor horeca?

Daarom denkt de zone ook aan een sluitingsuur voor horecazaken, waardoor het aantal interventies 's nachts zou moeten dalen. Verder gebruikt de politie sinds kort ook tablets. De administratie kan dan ter plaatse verwerkt worden.

Opvallend veel burn-outs onder de agenten

Toch blijft extra personeel nodig, want meer en meer kampt de politiezone met burn-outs en depressies door de werkdruk. Vorig jaar gingen er bijvoorbeeld 18.000 werkuren verloren aan sociaal verlof of ziekte. Dat zijn er 4.000 meer dan een jaar voordien. De politiezone Pajottenland vraagt daarom aan de gemeenten om dringend werk te maken van extra agenten.