Politie Zennevallei controleert 1.150 chauffeurs, slechts 0,7% reed onder invloed

Verspreid over zo’n 6 locaties in zone Zennevallei organiseerde de politie het voorbije weekend een grootschalige alcoholcontrole. Dat was onder meer het geval op de Welkomstlaan in Halle, de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw en de Steenweg op Ukkel in Beersel. Zo’n 1.176 werden gecontroleerd, slechts 8 onder hen werden betrapt op het rijden onder invloed. “Dat is omgerekend 0,69 %. Dat is een laag cijfer. We kunnen niet anders dan tevreden zijn met dit resultaat”, aldus de politie in reactie. 5 personen werden ook betrapt op het rijden onder invloed van drugs. 3 personen hadden ook drugs bij zich.