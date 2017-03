Politie Zennevallei klist inbrekers dankzij alerte burger en ANPR-camera’s

De politie van de zone Zennevallei heeft vrijdagnacht in Sint-Pieters-Leeuw 4 inbrekers kunnen oppakken dankzij de tip van een alerte burger en de ANPR-camera’s in de gemeente.

Vrijdagnacht merkte een inwoner een verdacht voertuig op voor zijn woning met vier inzittenden. Toen ze de woning wilden betreden, werden ze dan ook vrij snel betrapt door de bewoner. De man alarmeerde onmiddellijk de politie en gaf een vrij duidelijke beschrijving van de verdachten en het voertuig. De politie controleerde onmiddellijk de beelden van de ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning) en kon op die manier, samen met de inspecteurs van de zone Dilbeek, het voertuig onderscheppen.

De vier verdachten werden opgepakt. Een minderjarige wordt voorgeleid bij de jeugdrechter. Twee andere verdachten zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Een vierde verdachte werd vrijgelaten. Het voertuig werd in beslag genomen.

Het is niet de eerste keer dat de camera’s met nummerplaatherking in Sint-Pieters-Leeuw de inspecteurs op weg helpen in een onderzoek. “Zo konden in het verleden al meerdere verdachten worden gelinkt aan verschillende zware feiten, waaronder autozwendel en gewapende overvallen. Ook konden rondtrekkende bendes gevat worden”, vertelt commissaris Christian Steens.

Ook ANPR-camera’s in Halle en Beersel?

Naar aanleiding van de successen in Sint-Pieters-Leeuw werd recent ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de stad Halle en gemeente Beersel. “Ook zij zijn geïnteresseerd in deze technologie. Beiden liggen op een belangrijke verbindingsweg tussen grootsteden als Antwerpen, Gent en Charleroi en Luik. Het zijn mogelijke aanrijroutes voor criminelen die steeds verder van huis hun slag proberen te slaan. Ook de nabijheid van Brussel maakt dat vernieuwde technologieën zoals ANPR zeker hun meerwaarde betekenen”, besluit Steens. (foto archief RINGtv)