Politie Zennevallei klist rondtrekkende bende inbrekers

De rooftocht van een rondtrekkende daderbende in de Zennevallei is geëindigd in de cel. De politiezone wist twee mannen te klissen.

“In de nacht van 14 op 15 maart kreeg de politiezone Zennevallei verschillende oproepen van pogingen en effectieve diefstallen binnen via het nummer 101”, vertelt perswoordvoerder Christian Steens. “Het ging om pogingen tot inbraak in woningen, diefstallen uit voertuigen alsook inbraken met buit. Eén bewoner betrapte zelfs de dief op heterdaad in zijn woning. De verdachte kon evenwel vluchten. De bewoner verwittigde de hulpdiensten en kon een goede beschrijving geven van de dader.” De interventieploeg van de politie merkte de man op in de omgeving. Hij vluchtte eerst nog weg, maar kon even later toch worden gevat. “Een andere ploeg vond een tweede man, die zich ook op zijn beurt probeerde te onttrekken aan een controle. Na een patrouille in de buurt werd deze persoon gelokaliseerd onder een vrachtwagen. Beide verdachten werden meegenomen naar de politiepost voor verder verhoor.” De twee mannen hadden laptops, een fototoestel, juwelen, een tablet, geld en nog meer bij zich. “De voorwerpen werden inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. De twee mannelijke verdachten zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die zal beslissen over het vervolg. Beiden zijn illegaal en stonden al geseind voor verschillende feiten in andere politiezones”, geeft Steens nog mee.