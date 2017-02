Politie zoekt agressieve reiziger die in Kraainem tekeer ging op bus De Lijn

Politie en parket zijn op zoek naar een man en een vrouw die in mei van vorig jaar in Kraainem hard tekeer zijn gegaan tegen de bestuurster van een bus van De Lijn. Eén van de twee sloeg een ruit van de bus stuk met z'n blote vuist.

Op 26 mei van vorig jaar stappen een man en een vrouw op een bus van De Lijn die van Rodebeek naar Zaventem rijdt. Het komt al snel tot een discussie met de bestuurster van de bus, omdat zij het blanco ticket waarmee de man wil betalen niet wil aanvaarden. De vrouw betaalt dan maar voor de man, maar die kan er zich niet bij neerleggen. Hij begint in het Frans te roepen en te tieren tegen de bestuurster. Zij sluit het tussenraam van de bestuurderscabine, waarop de man met z'n hand op het dashboard slaat. De bestuurster stopt daarop met rijden en eist dat de twee afstappen. Die weigeren eerst, maar de vrouw duwt de man uiteindelijk toch uit de bus, terwijl ze op haar beurt de bestuurster begint uit te schelden. De man slaat daarna met z'n blote vuist op de ruit aan de bestuurderskant. De glasscherven vliegen tot op de bestuurster.

Straks meer in ons nieuws. Weet u wie de verdachten zijn? Alle info is welkom op het gratis nummer 0800 30 300, of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu