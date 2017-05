Politie zoekt naar verdwenen 72-jarige man uit Watermaal-Bosvoorde

De politie is op zoek naar de 72-jarige Daniel Renoird uit Watermaal-Bosvoorde. De man verliet op zondag 28 mei 2017 rond 23u te voet zijn woning aan de Charles Michielslaan. Mogelijk is de man verloren gelopen.

Daniel Renoird is normaal gebouwd en ongeveer 1m70 lang. Hij heeft kort grijs haar, bruine ogen en draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een grijze sportieve vest, een marineblauwe polo, een jeansbroek en zwarte schoenen. De man is Franstalig.

Heeft u de man nog gezien of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30300 of via opsporingen@police.belgium.eu