Politie zoekt overvallers van juwelierszaak in Sint-Gillis

Op dinsdag 18 oktober 2016, rond 13u20, werd in Sint-Gillis een juwelier overvallen aan de Waterloosesteenweg. Aanvankelijk belde slechts één van de twee daders aan bij de juwelier. Terwijl deze werd binnengelaten, bleef de tweede dader buiten kijken naar de etalages. De eerste man vroeg allerlei inlichtingen over de ringen.

Na verloop van tijd meldde ook de tweede man zich aan als klant. Maar na een gesprek van zo’n 20 minuten sprong één van hen plots over de toonbank. De juwelier probeerde zich te verschansen in zijn atelier. Maar er ontstond een hevige woordenwisseling. De juwelier verdedigde zich zo goed hij kon maar de overvallers waren vastberaden. Terwijl de eerste dader het slachtoffer probeerde te bedwingen, greep zijn handlanger de sieraden die uitgestald waren in de vitrine. Daarna draaiden ze de rollen om. Opnieuw ontstond er een hevige ruzie waarbij de tweede dader zijn pet verloor waardoor zijn kalende hoofd zichtbaar werd. De daders vluchtten uiteindelijk in verschillende richtingen.

De eerste dader is vermoedelijk tussen 25 en 35 jaar oud. Hij is ongeveer 1m75 groot en heeft donker haar. Hij heeft een fijne snor en ringbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donker blauw geruit hemd, een donkere broek en beige baskets van het merk Nike.

De tweede dader is vermoedelijk ook tussen 25 en 35 jaar oud. Hij is ongeveer 1m70 groot en heeft een stoppelbaard. Hij is opvallend kalend op de kruin van zijn hoofd. Op het ogenblik van de overval droeg hij een donkere jeansbroek, een rode trainingsvest van voetbalclub Barcelona en een rood-blauwe pet van dezelfde club.

Ken je de daders, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Ook als je andere nuttige informatie hebt met betrekking tot de feiten willen de speurders dat graag weten. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu