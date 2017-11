Politie zoekt tips over overval op Quick Ruisbroek en Kruidvat Zaventem

Politie en parket zijn op zoek naar tips over twee overvallen in de regio: die op een Quick-restaurant langs de buitenring in Ruisbroek in april en die op een Kruidvat-winkel in Zaventem in juli.

De politie verspreidt de beelden van de bewakingscamera’s in en rond het Quick-restaurant in Ruisbroek. Twee gangsters drongen op 18 april gewapend het restaurant binnen via de drive-in. Ze dwongen de werknemers om de kassa open te maken. Na de overval verdwenen ze via een gat in de afsluiting aan de Broekweg, waar mogelijk een vluchtauto stond. De politie hoopt op tips over de auto of de daders.

In Zaventem gebeurde op 8 juli rond 11u40 een overval op de Kruidvat-winkel in de Van Damstraat. Daar werd een grote hoeveelheid cosmeticaproducten en 1400 euro gestolen. Ook hier waren er twee daders. De politie hoopt door het verspreiden van de beelden nuttige tips binnen te krijgen.

Tips kunnen doorgegeven worden via 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.