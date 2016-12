Politie zoekt verdachte die 18-jarig meisje wou ontvoeren

De politie heeft een robotfoto vrijgegeven van een verdachte in een ontvoeringszaak in Schaarbeek. De feiten dateren van 18 november. Rond 7u20 werd een 18-jarig meisje in de Milcampslaan in Schaarbeek het slachtoffer van een poging tot ontvoering.

Op het kruispunt van de Milcampslaan en de Diamantlaan verliet een man zijn dubbel geparkeerd voertuig. Hij sprak het meisje aan en liep haar achterna. Hij greep haar vast maar zij verweerde zich, schreeuwde en kon zich losrukken van haar belager. Enkele vuilnisophalers die door het geschreeuw van het meisje werden opgeschrikt, deden de agressor uiteindelijk vluchten.

De dader is tussen 20 en 25 jaar oud en is van Noord-Afrikaanse origine. Hij is ongeveer 1m70 groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar. Hij heeft een ongelijk gezicht en moeilijkheden om zich uit te drukken. Hij verplaatst zich met een klein donker voertuig.

Indien u deze man herkent of u was op 18 november rond 07u20 in de Milcampslaan, gelieve contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu