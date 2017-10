Politiecommissariaat TARL ontruimd na gaslek

In Liedekerke werd vrijdag het commissariaat van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) ontruimd na een gaslek.

In de kelder van het commissariaat was vrijdagmiddag een knal te horen. Vrij snel verspreidde zich ook een gasgeur. Daarop werd beslist om het commissariaat en de onmiddellijk omgeving te evacueren. Daardoor was de Affligemsestraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

De brandweer en de gasdistributiemaatschappij kwam ter plaatse. Maar de juiste oorzaak werd wel niet gevonden. De kelder werd intussen grondig verlucht en er zijn ook een aantal maatregelen genomen om de veiligheid van de omgeving te garanderen.