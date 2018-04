Politieke partij 'Groen Roosdaal' ziet levenslicht

Om de geboorte van de lokale afdeling van Groen te vieren zullen de initiatiefnemers zaterdag 14 april doopsuiker uitdelen. Zo hopen ze de inwoners ervan te overtuigen te kiezen voor een menselijker, eerlijker en gezonder beleid. Plaats van afspraak: aan de bib/de Carrefour in Pamel tussen 10 en 12 uur.

Initiatiefnemer en voorzitter Marc Devits: “Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind in het Roosdaalse politieke landschap. Dat is wat we heel duidelijk van de mensen in de straat horen. Ze willen het anders. Met meer betrokkenheid, meer openheid, eerlijker, transparanter. En wij van Groen Roosdaal maken er een punt van om naar hen te luisteren. Wij geloven dat het anders kan en daarom komen we met positieve thema’s voor onze prachtige gemeente.”

Het kan anders

Devits: “Het kan warmer, socialer, dichter bij de mensen. Door thema’s aan te pakken die mensen écht aanbelangen. Zoals een veiliger mobiliteit. Want gemeenten hebben een belangrijke rol in het veiliger maken van het verkeer. Groen Roosdaal gaat voor veilige fietspaden. Daar moet dringend werk van gemaakt worden. In de eerste plaats daar waar dat het allerbelangrijkst is: de wegen naar en rond de scholen en sportclubs. Maar natuurlijk worden ook de andere fietspaden niet vergeten.”

Uit het recente gemeenterapport voor Roosdaal blijkt dat de inwoners van Roosdaal snakken naar levendige en mooie dorpskernen met winkel - en ontspanningsmogelijkheden. Ook op dat vlak wil de partij stappen vooruit zetten. Devits: “Iedereen is het erover eens dat het Pajottenland een van de mooiste streken van het land is. Het is goed leven in Roosdaal, Breugel is nooit ver weg. Groen Roosdaal wil deze unieke lappendeken van natuur en land - en tuinbouw nog verder versterken door een verantwoord ruimtebeleid. Geen excuus-groen maar een park met speel- en ontmoetingsmogelijkheden. Zo kunnen we onze dorpskernen versterken en aantrekkelijker maken."

Groen Pajottenland

Devits: “De thema’s die voor ons belangrijk zijn zoals verkeersveiligheid en een verantwoorde ruimtelijke ordening stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Daarom vinden we samenwerking met onze Pajotse buurgemeenten absoluut noodzakelijk. Het is dan ook logisch we samen met Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen de krachten hebben gebundeld in Groen Pajottenland. Groen Pajottenland is de motor voor een samenhangend en krachtig beleid voor heel het Pajottenland."