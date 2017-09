Politieke situatie in Meise wordt ingewikkeld

Zoals we gisteren al meldden komt er volgend jaar een nieuwe Lijst van de Burgemeesters of LB+ op, met als lijsttrekker huidig burgemeester Jos Emmerechts (foto 1) die verkozen werd als CD&V'er, en als lijstduwer voormalig burgemeester Roger Heyvaert van Open VLD (foto 2). Met Emmerechts stappen nog 3 andere CD&V'ers over naar de nieuwe lijst en met Heyvaert 3 andere Open VLD-verkozenen. De Meisese CD&V neemt akte van de oprichting van de Lijst van de Burgemeesters en trekt naar de verkiezingen met schepen Miel De Boeck en schepen en kamerlid Sonja Becq als boegbeelden. Maar bij de Open VLD liggen de kaarten wat moeilijker. In mei heeft een meerderheid van de Open VLD-leden het plan weggestemd om met Emmerechts een nieuwe lijst te vormen. Maar een meerderheid binnen het lokale Open VLD-bestuur is nu toch naar de nieuwe lijst overgestapt. Er is nu aan het nationale bestuur van de partij gevraagd om de knoop door te hakken wie zich de echte Open VLD'ers zullen mogen noemen, want er is ook nog een kas van 30 000 euro waarover een beslissing moet worden genomen. De aanloop naar de verkiezingen belooft in elk geval interessant te worden in Meise.