Politiezone AMOW bouwt nieuw commissariaat op Asphaltco-site

Op de vroegere Asphaltco-site in Asse wordt een nagelnieuw commissariaat gebouwd van politiezone AMOW. Het huidige commissariaat in de industriezone van Mollem uitbreiden bleek een te dure optie.

De gemeente Asse stelt een bijna 2000 vierkante meter groot perceel op de Asphaltco-site ter beschikking via erfpacht, voor een periode van 30 jaar. Het nieuwe commissariaat laat de zone AMOW toe een aantal diensten te centraliseren. Vandaag is het hoofdkwartier van de zone gevestigd in de industriezone van Mollem, maar huist de recherche in Merchtem, de verkeerspolitie in Opwijk en de personeelsdienst in Wemmel. Een bijkomend voordeel is dat ook parket en brandweer een onderkomen krijgen op de site. Dit moet de synergie tussen de verschillende diensten ten goede komen.

Voor het project wordt nu een haalbaarheidsstudie besteld, waarvan de resultaten in het voorjaar klaar moeten zijn. De bouw van het nieuwe politiecommissariaat kan in een optimaal scenario starten in 2019.