Politiezone AMOW controleert extra op nieuwe snelheidsnorm van 70 km/u

Vanaf 1 januari geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u. Vroeger was dat nog 90 km/u, maar die regel was in de praktijk eerder de uitzondering. Om de wildgroei aan verkeersborden tegen te gaan, geldt voortaan overal een beperking van 70 km/u buiten de bebouwde kom. Op heel wat plaatsen werden intussen de overtollige borden verwijderd.

De politie van zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) gaat nu specifieke snelheidscontroles organiseren om de nieuwe snelheidsnorm te ondersteunen. Strategische snelheidscontroles mogen verwacht worden op de N9, N47, N290 en N211. Vooral op de N9 (Pontbeeklaan) in Zellik is het opletten geblazen want daar mocht je tot voor kort nog 90 km/u rijden.