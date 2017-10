Politiezone KASTZE start jaarlijkse DARK-campagne tegen woninginbraken

Morgen vrijdag vindt in heel het land de 3 de nationale actiedag tegen woninginbraken ‘1dagniet’ plaats. Tegelijk start de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) de jaarlijkse DARK-campagne. Met die actie wil de politie tijdens de donkere wintermaanden de strijd tegen woninginbraken grondig opdrijven.

De actie komt op het goede moment. De inbraakcijfers voor de zone KASTZE kenden het hele jaar een positieve trend maar in de maand oktober ging het aantal inbraken plots weer de hoogte in.

De campagne wil dit jaar ook focussen op jonge mensen en hen via de hashtag DARK aanzetten maximaal mee te participeren in de strijd. Zo worden mensen opgeroepen om onder meer met foto’s en filmpjes op de sociale media hun aanpak van inbraakpreventie te tonen. Volgers via sociale media zullen ook te weten komen waar wordt ingebroken en worden gevraagd mee een oogje in het zeil te houden.

Hoofdinspecteur Filip Van Steenbergen: ‘We zetten maximaal in op communicatie met de burger. Dat wordt gekoppeld aan een concreet actieplan waarbij onze mensen meermaals per week extra controles doen op hotspots en andere plaatsen, om zo de pakkans te verhogen. We benutten ook ten volle onze slimme camera’s. Er worden twee mensen van ons korps ingeschakeld om de beelden van de ANPR-camera’s te analyseren voor een maximaal rendement.’

De zone KASTZE organiseert zelfs een wedstrijd via sociale media waarbij de participerende burger een prijs kan winnen.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.